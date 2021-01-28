Süper Lig 'Birleşmiş Milletler' gibi

Takım Yabancı sayısı Aldığı süre (Dk.) BB Erzurumspor 19 10999 Fatih Karagümrük 19 14970 Hes Kablo Kayserispor 18 14678 İttifak Holding Konyaspor 18 13467 Çaykur Rizespor 17 13700 Yukatel Denizlispor 17 14858 Beşiktaş 16 14324 Kasımpaşa 16 11694 MKE Ankaragücü 16 14376 Fenerbahçe 15 10166 Galatasaray 15 11405 Göztepe 15 8685 Medipol Başakşehir 15 11362 Trabzonspor 15 12452 Atakaş Hatayspor 14 15478 Demir Grup Sivasspor 13 11470 Gaziantep FK 13 12625 Yeni Malatyaspor 13 10650 Aytemiz Alanyaspor 11 14581 Gençlerbirliği 11 12594 Fraport TAV Antalyaspor 10 10965

Ülke Oyuncu sayısı Brezilya 32 Portekiz 16 Senegal 14 Bosna Hersek 13 Fransa, Nijerya 12 Gana 11 Hırvatistan, Polonya 9 Yunanistan 8 Demokratik Kongo, Mali, Romanya 7 Arjantin, Belçika, Fas, Fildişi Sahili, Hollanda, İspanya, Norveç, Sırbistan 6 İsviçre 5 Arnavutluk, Çekya, İtalya, Kamerun, Kuzey Makedonya 4 İsveç, ABD, Almanya, Cezayir, Ekvador, Gabon, Gürcistan, İngiltere, Macaristan, Paraguay, Slovenya, Tunus, Uruguay 3 Bulgaristan, Gine, Kanada, Kosova, Kolombiya, Peru, Slovakya, Şili, Togo, Ukrayna, Yeşil Burun Adaları, Avusturya 2 Benin, Burundi, Çad, Danimarka, İran, Jamaika, Liberya, Litvanya, Martinik, Mısır, Moldova, Rusya, Tanzanya, Uganda, Zimbabve, Irak 1

Takım Türk oyuncu sayısı Süre (Dk.) Göztepe 14 11115 Fenerbahçe 16 9594 Yeni Malatyaspor 15 9144 BB Erzurumspor 13 8735 Fraport TAV Antalyaspor 16 8652 Medipol Başakşehir 15 8402 Demir Grup Sivasspor 10 8286 Galatasaray 15 8274 Kasımpaşa 15 7956 Trabzonspor 13 7318 Gençlerbirliği 15 7189 Gaziantep FK 10 7031 Çaykur Rizespor 15 6807 İttifak Holding Konyaspor 11 6333 MKE Ankaragücü 15 5381 Beşiktaş 12 5379 Aytemiz Alanyaspor 12 5211 Hes Kablo Kayserispor 14 5029 Yukatel Denizlispor 11 4901 Fatih Karagümrük 12 4756 Atakaş Hatayspor 10 4189

Süper Lig'in ilk yarısında Türkiye harici 68 ülkeden toplam 309 futbolcu top koşturdu.Bu sezon 21 takımla oynanan Süper Lig'in ilk yarısında 210 müsabaka yapıldı. Bu karşılaşmalarda toplamda 577 futbolcu forma giydi. Bu oyuncuların 268'i Türk vatandaşıyken, 309 oyuncu da farklı ülkelerin pasaportuyla mücadele etti.Çok sayıda ülkeden yabancı oyuncunun mücadele ettiği ve adeta Birleşmiş Milletleri (BM) andıran ligin ilk devresinde en fazla yabancıya 19'ar futbolcuyla Büyükşehir Belediye Erzurumspor ve Fatih Karagümrük görev verdi. Bu takımları, 18'er yabancı futbolcuyla Hes Kablo Kayserispor ile İttifak Holding Konyaspor, 17 yabancı oyuncuyla da Yukatel Denizlispor ve Çaykur Rizespor izledi.Beşiktaş, Kasımpaşa ve MKE Ankaragücü'nün 16'şar yabancı futbolcu oynattığı ilk yarıda Fenerbahçe, Galatasaray, Trabzonspor, Medipol Başakşehir ve Göztepe 15'er yabancıya görev verdi.Atakaş Hatayspor 14, Yeni Malatyaspor, Demir Grup Sivasspor ile Gaziantep FK 13'er, Aytemiz Alanyaspor ve Gençlerbirliği 11'er, Fraport TAV Antalyaspor ise ilk yarıda 10 yabancı oyuncuya forma giydirdi.Yabancı oyuncuların aldığı süre bakımından en fazla şansı Hatayspor verdi. Akdeniz temsilcisinde yabancı futbolcular toplamda 15 bin 478 dakika süre aldı. En az süreyi ise 8 bin 685 dakika ile Göztepe tanıdı.En fazla yabancı futbolcu oynatan Büyükşehir Belediye Erzurumspor, bu oyunculara verdiği süre bakımından 17. sırada yer aldı. Erzurum temsilcisinde yabancı oyuncular toplamda 10 bin 999 dakika forma giydi.Ligin ilk yarısında takımlara göre yabancı oyuncu sayıları ve aldıkları süreler şöyle:Not: Ligde 7 yabancı oyuncu, iki takımda birden mücadele etti.Süper Lig'in 21 haftalık bölümünde en fazla Brezilyalı futbolcular forma giydi.Ligdeki 21 takımda toplamda 32 Brezilyalı futbolcu top koşturdu. Güney Amerika ülkesini 16 futbolcuyla Portekiz izlerken, Senegal'den 14, Bosna Hersek'ten 13, Fransa ve Nijerya'dan 12'şer, Gana'dan ise 11 oyuncu Süper Lig'de ter döktü.Ligin ilk yarısında ülkelere göre forma giyen futbolcuların sayısı şöyle:Süper Lig'de ilk yarıda 268 Türk futbolcu forma giyerken 16'şar oyuncuyla en fazla şansı Fenerbahçe ve Fraport TAV Antalyaspor tanıdı.Sarı-lacivertliler, süre bakımında ligde en fazla Türk oynatan 2. takım olurken, Akdeniz temsilcisi, 5. sırada yer aldı.İlk yarıda Türk oyuncular, en fazla Göztepe'de süre buldu. İzmir ekibinde 14 futbolcu, toplamda 11 bin 115 dakika sahada kaldı.Ligin yeni ekibi Atakaş Hatayspor ise ilk yarıda Türk futbolculara en az şans veren takım oldu. Hatay temsilcisinde ilk yarıda 10 yerli futbolcu toplamda 4 bin 189 dakika görev yaptı.Türk oyuncu bakımında takımların ilk yarıdaki istatistiği şöyle:Not: Ligde 11 Türk futbolcu 2 takımda birden forma giydi.