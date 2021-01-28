Süper Lig "Birleşmiş Milletler" gibi

Süper Lig'in ilk yarısında 21 takımda Türkiye haricinde 68 ülkeden 309 futbolcu forma giydi. Ligde 32 futbolcuyla en fazla Brezilya vatandaşları top koşturdu. Süper Lig takımları arasında en fazla yabancı futbolcuyu Büyükşehir Belediye Erzurumspor ve Fatih Karagümrük (19), en az yabancı futbolcuyu ise Fraport TAV Antalyaspor (10) oynattı. Ligde Türk futbolculara en fazla süreyi toplamda 11 bin 115 dakikayla Göztepe verirken, en az süreyi 4 bin 189 dakikayla Atakaş Hatayspor tanıdı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Süper Lig 'Birleşmiş Milletler' gibi
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28 Ocak 2021 13:49
Süper Lig'in ilk yarısında Türkiye harici 68 ülkeden toplam 309 futbolcu top koşturdu.

Bu sezon 21 takımla oynanan Süper Lig'in ilk yarısında 210 müsabaka yapıldı. Bu karşılaşmalarda toplamda 577 futbolcu forma giydi. Bu oyuncuların 268'i Türk vatandaşıyken, 309 oyuncu da farklı ülkelerin pasaportuyla mücadele etti.

Çok sayıda ülkeden yabancı oyuncunun mücadele ettiği ve adeta Birleşmiş Milletleri (BM) andıran ligin ilk devresinde en fazla yabancıya 19'ar futbolcuyla Büyükşehir Belediye Erzurumspor ve Fatih Karagümrük görev verdi. Bu takımları, 18'er yabancı futbolcuyla Hes Kablo Kayserispor ile İttifak Holding Konyaspor, 17 yabancı oyuncuyla da Yukatel Denizlispor ve Çaykur Rizespor izledi.

Beşiktaş, Kasımpaşa ve MKE Ankaragücü'nün 16'şar yabancı futbolcu oynattığı ilk yarıda Fenerbahçe, Galatasaray, Trabzonspor, Medipol Başakşehir ve Göztepe 15'er yabancıya görev verdi.

Atakaş Hatayspor 14, Yeni Malatyaspor, Demir Grup Sivasspor ile Gaziantep FK 13'er, Aytemiz Alanyaspor ve Gençlerbirliği 11'er, Fraport TAV Antalyaspor ise ilk yarıda 10 yabancı oyuncuya forma giydirdi.

Yabancı oyuncuların aldığı süre bakımından en fazla şansı Hatayspor verdi. Akdeniz temsilcisinde yabancı futbolcular toplamda 15 bin 478 dakika süre aldı. En az süreyi ise 8 bin 685 dakika ile Göztepe tanıdı.

En fazla yabancı futbolcu oynatan Büyükşehir Belediye Erzurumspor, bu oyunculara verdiği süre bakımından 17. sırada yer aldı. Erzurum temsilcisinde yabancı oyuncular toplamda 10 bin 999 dakika forma giydi.

Ligin ilk yarısında takımlara göre yabancı oyuncu sayıları ve aldıkları süreler şöyle:

 Takım  Yabancı sayısı  Aldığı süre (Dk.)
 BB Erzurumspor  19  10999
 Fatih Karagümrük  19  14970
 Hes Kablo Kayserispor  18  14678
 İttifak Holding Konyaspor  18  13467
 Çaykur Rizespor  17  13700
 Yukatel Denizlispor  17  14858
 Beşiktaş  16  14324
 Kasımpaşa  16  11694
 MKE Ankaragücü  16  14376
 Fenerbahçe  15  10166
 Galatasaray  15  11405
 Göztepe  15  8685
 Medipol Başakşehir  15  11362
 Trabzonspor  15  12452
 Atakaş Hatayspor  14  15478
 Demir Grup Sivasspor  13  11470
 Gaziantep FK  13  12625
 Yeni Malatyaspor  13 10650
 Aytemiz Alanyaspor  11  14581
 Gençlerbirliği  11  12594
 Fraport TAV Antalyaspor  10  10965
Not: Ligde 7 yabancı oyuncu, iki takımda birden mücadele etti. 

- En fazla Brezilyalı 

Süper Lig'in 21 haftalık bölümünde en fazla Brezilyalı futbolcular forma giydi.

Ligdeki 21 takımda toplamda 32 Brezilyalı futbolcu top koşturdu. Güney Amerika ülkesini 16 futbolcuyla Portekiz izlerken, Senegal'den 14, Bosna Hersek'ten 13, Fransa ve Nijerya'dan 12'şer, Gana'dan ise 11 oyuncu Süper Lig'de ter döktü. 

- Süper Lig'in yabancıları 

Ligin ilk yarısında ülkelere göre forma giyen futbolcuların sayısı şöyle:

Ülke Oyuncu sayısı
 Brezilya  32
 Portekiz  16
 Senegal  14
 Bosna Hersek  13
 Fransa, Nijerya  12
 Gana  11
 Hırvatistan, Polonya  9
 Yunanistan  8
 Demokratik Kongo, Mali, Romanya  7
 Arjantin, Belçika, Fas, Fildişi Sahili, Hollanda, İspanya, Norveç, Sırbistan  6
 İsviçre  5
 Arnavutluk, Çekya, İtalya, Kamerun, Kuzey Makedonya  4
 İsveç, ABD, Almanya, Cezayir, Ekvador, Gabon, Gürcistan, İngiltere, Macaristan, Paraguay, Slovenya, Tunus, Uruguay  3
Bulgaristan, Gine, Kanada, Kosova, Kolombiya, Peru, Slovakya, Şili, Togo, Ukrayna, Yeşil Burun Adaları, Avusturya  2
 Benin, Burundi, Çad, Danimarka, İran, Jamaika, Liberya, Litvanya, Martinik, Mısır, Moldova, Rusya, Tanzanya, Uganda, Zimbabve, Irak  1
- En çok Türk oyuncuya Fenerbahçe ve Antalyaspor şans verdi 

Süper Lig'de ilk yarıda 268 Türk futbolcu forma giyerken 16'şar oyuncuyla en fazla şansı Fenerbahçe ve Fraport TAV Antalyaspor tanıdı.

Sarı-lacivertliler, süre bakımında ligde en fazla Türk oynatan 2. takım olurken, Akdeniz temsilcisi, 5. sırada yer aldı.

İlk yarıda Türk oyuncular, en fazla Göztepe'de süre buldu. İzmir ekibinde 14 futbolcu, toplamda 11 bin 115 dakika sahada kaldı.

Ligin yeni ekibi Atakaş Hatayspor ise ilk yarıda Türk futbolculara en az şans veren takım oldu. Hatay temsilcisinde ilk yarıda 10 yerli futbolcu toplamda 4 bin 189 dakika görev yaptı.

Türk oyuncu bakımında takımların ilk yarıdaki istatistiği şöyle:

Takım Türk oyuncu sayısı Süre (Dk.)
Göztepe 14 11115
Fenerbahçe 16 9594
Yeni Malatyaspor 15 9144
BB Erzurumspor 13 8735
Fraport TAV Antalyaspor 16 8652
Medipol Başakşehir 15 8402
Demir Grup Sivasspor 10 8286
Galatasaray 15 8274
Kasımpaşa 15 7956
Trabzonspor 13 7318
Gençlerbirliği 15 7189
Gaziantep FK 10 7031
Çaykur Rizespor 15 6807
İttifak Holding Konyaspor 11 6333
MKE Ankaragücü 15 5381
Beşiktaş 12 5379
Aytemiz Alanyaspor 12 5211
Hes Kablo Kayserispor 14 5029
Yukatel Denizlispor 11 4901
Fatih Karagümrük 12 4756
Atakaş Hatayspor 10 4189
Not: Ligde 11 Türk futbolcu 2 takımda birden forma giydi.

 


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