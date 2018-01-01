Suns, 2018'de Ayton'ı neden Luka'dan önce seçti?

Eski Phoenix Suns scout'ı Antonio Williams, 2018 NBA Draftı'nda DeAndre Ayton'ı neden Luka Doncic ve Trae Young'dan önce seçtiklerini açıkladı.



2018 NBA Draftı'nda seçilen genç oyuncuların lige girmesinden bu yana, hangi takımların iyi ya da kötü seçimler yaptığı tartışmaları süregeliyor. En çok tartışılan konulardan biri ise, Doncic ve Young'dan önce Ayton'ı seçen Suns ile ilgili olmuştu.



Doncic ve Young ilk sezonlarında yıldız konumuna gelmişken, Ayton sağlam performanslar göstermesine rağmen, onlar kadar dominant olmamıştı.



Williams, '1-ON-1 with Basketball Network' isimli podcast'te, ekibin Ayton'ı ilk sıradan seçme kararından şu şekilde bahsetti:



"DeAndre'nin yaptıkları dikkat çekiciydi. Atletikliği, hünerleri ve çevikliğini birleştirdiğinizde, hiç çalışmadan bile çıkıp yapabileceği şeyler vardı. Elbette, Luka ve Trae Young'ın harika olacağını biliyorduk, ancak DeAndre'ye tekrar baktığımızda, doğal bir şekilde eforsuz olarak, kadromuzda bulunan oyuncuların aksine bazı şeyleri ortaya koyabileceğini düşünmüştük."



