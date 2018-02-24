Sumudica: ''Sadece büyük takımların yapabildiğini yaptık''

Spor Toto Süper Lig'de Kasımpaşa'yı 3-2 yenen'un teknik direktörü, geriye düşmelerine rağmen maçı kazandıkları için mutlu olduklarını söyledi.Sumudica, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, sahada iyi mücadele eden bir Kayserispor olduğunu vurgulayarak, "Sadece büyük takımların yaptığı bir şeyi yaptık bugün. İkinci dakikada 1-0 geriye düştüğümüz maçı kendi lehimize çevirmeyi bildik." dedi.Karşılaşmanın ardından futbolcuları Şamil Çinaz'a karşı taraftarın yaptığı davranışın hoş olmadığını aktaran Sumudica, şunları kaydetti:"Takımımda 24 oyuncum var ve bu 24 oyuncunun hepsi benim oğlum. Taraftarlarımızı seviyorum ama Şamil'e yapılanı hak etmediğini düşünüyorum. Şamil bu ailenin bir parçası ve böyle şeyler olmuyor, hoş değil. 11 maçımız kaldı, 11 final. Önümüzde Bursaspor ve Kardemir Karabükspor maçlarımız var. Bu maçlarda takımımdan en az 4 puan istiyorum. Eğer 6 puan kazanırsak Avrupa kupalarına gitmek için çok büyük bir fırsat yakalayacağız. Bu iki maça iyi hazırlanacağız."Sumudica, Kasımpaşa karşısında alınan galibiyetten dolayı çok mutlu olduğunu belirterek, "Her maç baskı olacak, hedefi olan bir takımız çünkü. Beşinci sırada kalmak istiyoruz, kolay değil. Başkanımızla ilk görüştüğümde benden takımı ligde tutmamı istemişti, ben de bunu kabul etmemiştim. Takımı ilk 8'in içerisine sokacağımı söylemiştim. Beşinci sırada kalırsak herkes mutlu olur. Yüreğimizle oynarsak, bu olur." ifadelerini kullandı.