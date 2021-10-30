Sumudica: "Kameraların önünde oyuncularımı eleştirmem"

Spor Toto Süper Lig'de deplasmanda Kasımpaşa'ya 2-0 mağlup olan Yeni Malatyaspor'da teknik direktör Marius Sumudica, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Sumudica: 'Kameraların önünde oyuncularımı eleştirmem'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
30 Ekim 2021 16:34
Öznur Kablo Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Marius Sumudica, Spor Toto Süper Lig'de Kasımpaşa'ya 2-0 yenildikleri maçın ikinci yarısını kötü oynadıklarını söyledi.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Rumen teknik adam, ikinci yarı istedikleri performansı sergiliyemediklerini dile getirerek, "Oyun anlamında ilk yarı ile ikinci yarı arasında ciddi fark vardı. Kornerden gol yedik ve ardından gardımız düştü. Bunun için herkesin sorumluluk alması gerekiyor. Hafta içinde yapacağımız toplantıda futbolcularımızla bunları konuşup, çözümlerine bakacağız." diye konuştu.

Marius Sumudica, iyi oyunculara sahip olduklarını ve şu an transfer hakkında konuşmak istemediğini belirterek, "Adana Demirspor ve Altay maçında biraz daha ofansif oynamış olabiliriz ama bugün neler geliştiğini ben de anlamadım. Hafta içinde bunun çözümlerine bakacağız. Hiçbir zaman kameraların önüne çıkıp oyuncularımı eleştirmedim. Bu içimizdeki bir problem. Hafta içinde çözümlerini beraber arayacağız." ifadelerini kullandı.


SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.