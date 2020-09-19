Sultanlar Ligi'nde Aydın BB rakibini 3-0'la geçti

Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi 3. hafta maçında, Aydın Büyükşehir Belediyespor, İlbank'ı 3-0 yendi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Sultanlar Ligi'nde Aydın BB rakibini 3-0'la geçti
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19 Eylül 2020 17:27
Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi 3. hafta maçında, Aydın Büyükşehir Belediyespor, İlbank'ı 3-0 yendi.
 Salon: Mimar Sinan 

Hakemler: Hakkı Demiralay, Turgut Uzunçakmak

Aydın Büyükşehir Belediyespor: Grothues, Adams, Aslıhan Kılıç, Anthi, Janset Cemre Erkul, Meryem Boz (Pınar Atasever, Eylül Akarçeşme, Hande Korkut, Pelin Özkılıçcı)

İlbank: Eylül Karadaş, Birgül Parlak, Ceren Karagöl, Yağmur Karaoğlu, Yaprak Erkek, Ceyda Durukan (Ceren Önal, Melda Güler, Ceren Çınar, Yasemin Özel, Tuğçe Öcal)

Setler: 25-19, 25-23, 27-25

Süre: 99 dakika (29, 33, 37)



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