Sultanlar dördüncü randevusunda

FIVB Kadınlar Dünya Şampiyonası'ndaki 3 maçında 2 galibiyet alan A Milli Kadın Voleybol takımımız bu akşam Hırvatistan'la Gdansk şehrinde karşılaşacak

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Sultanlar dördüncü randevusunda
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29 Eylül 2022 09:06
Filenin Sultanları, FIVB Kadınlar Dünya Şampiyonası B Grubu'ndaki dördüncü maçında Hırvatistan ile karşılaşacak.

Sultanlaımızın dördüncü sınavı saat 18:30'da başlayacak. Polonya'nın Gdansk şehrinde Ergo Arena'da oynanacak olan mücadele TRT Spor Yıldız ekranlarından naklen ve şifresiz olarak yayımlanacak.

Millilerimiz gruptaki üçüncü maçında Dominik Cumhuriyeti'ni 3-2 mağlup etmişti. Hırvatistan ise Tayland'a 3-0 kaybetmişti.

B GRUBU PUAN DURUMU

1- Dominik Cumhuriyeti 7
2- Polonya 6
3- Türkiye 6
4- Tayland 5
5- Hırvatistan 0
6- Güney Kore 0

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