Sultanlar dördüncü randevusunda

Filenin Sultanları, FIVB Kadınlar Dünya Şampiyonası B Grubu'ndaki dördüncü maçında Hırvatistan ile karşılaşacak.
Sultanlaımızın dördüncü sınavı saat 18:30'da başlayacak. Polonya'nın Gdansk şehrinde Ergo Arena'da oynanacak olan mücadele TRT Spor Yıldız ekranlarından naklen ve şifresiz olarak yayımlanacak.
Millilerimiz gruptaki üçüncü maçında Dominik Cumhuriyeti'ni 3-2 mağlup etmişti. Hırvatistan ise Tayland'a 3-0 kaybetmişti.
B GRUBU PUAN DURUMU
1- Dominik Cumhuriyeti 7
2- Polonya 6
3- Türkiye 6
4- Tayland 5
5- Hırvatistan 0
6- Güney Kore 0
Sultanlaımızın dördüncü sınavı saat 18:30'da başlayacak. Polonya'nın Gdansk şehrinde Ergo Arena'da oynanacak olan mücadele TRT Spor Yıldız ekranlarından naklen ve şifresiz olarak yayımlanacak.
Millilerimiz gruptaki üçüncü maçında Dominik Cumhuriyeti'ni 3-2 mağlup etmişti. Hırvatistan ise Tayland'a 3-0 kaybetmişti.
B GRUBU PUAN DURUMU
1- Dominik Cumhuriyeti 7
2- Polonya 6
3- Türkiye 6
4- Tayland 5
5- Hırvatistan 0
6- Güney Kore 0
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