Süleyman Hurma: 'Pirlo ile imza aşamasına geldik'

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük, takımın başına Andrea Pirlo'yu getirmeye hazırlanıyor.



İstanbul ekibinin başkanı Süleyman Hurma, A Spor'a yaptığı açıklamada, Pirlo için, "Pirlo ile imza aşamasına geldik" ifadelerini kullandı. Fatih Karagümrük, genç teknik adam ile bir yıllık sözleşme imzalayacak.



Futbolculuk kariyerinde Inter, Milan ve Juventus gibi üst düzey İtalyan takımlarında oynayan Pirlo, teknik direktörlük kariyerine Juventus'un U23 takımında başladı. 43 yaşındaki teknik adam, geçen sezon ise Juventus çalıştırdı. Pirlo idaresindeki Juventus, o sezou topladığı 78 puanla 4. sırada tamamladı.



EKİBİYLE BİRLİKTE GELECEK



Andrea Pirlo, Fatih Karagümrük'te, Juventus'ta da çalıştığı ekiple görev alacak. İtalyan teknik adam, yardımcıları Roberto Baronio, Paolo Bertelli ve Antonio Gagliardi'yle birlikte Türkiye'ye gelecek.





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