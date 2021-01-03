Stjepan Tomas: "Hakemlerle ilgili konuşmaya gerek yok"

Süper Lig'in 16. haftasında ağırladığı Gençlerbirliği ile 1-1 berabere kalan Çaykur Rizespor'un teknik direktörü Stjepan Tomas, maç sonunda açıklamalalarda bulundu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Stjepan Tomas: 'Hakemlerle ilgili konuşmaya gerek yok'
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03 Ocak 2021 16:31
Süper Lig'in 16. haftasında ağırladığı Gençlerbirliği ile 1-1 berabere kalan Çaykur Rizespor'un teknik direktörü Stjepan Tomas, maçın hakemi Suat Arslanboğa'nın kararları ile maçın skorunu etkilediğini ileri sürdü.

Tomas, maçın ardından düzenlediği basın toplantısında, oyuna iyi başladıklarını ve erken gol bulduklarını belirtti.

İkinci golü bulamadıklarını ve oyunu koparamadıklarının altını çizen Tomas,  "İkinci gol olsa maçı kopartırdık. Özellikle penaltı pozisyonda hakem VAR'dan kararını değiştirerek el verdi. Ben pozisyonu izlediğimde el göremedim. İkinci yarı pozisyonlara girdik, iyi oynadık, fırsatlar geldi ama başaramadık." diye konuştu.

 Çok fazla hakemlerle ilgili konuşmadığına vurgu yapan Tomas, "Bugün çok basit sarı kartlar oldu. Türkiye'deyiz. Hakemler bu şekilde olabiliyor. Hakemlerle ilgili fazla konuşmaya gerek yok. Oyuncularım iyi mücadele etti." ifadelerini kullandı.

 



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