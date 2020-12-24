Steven Nzonzi takasta önerildi

Bir dönem Galatasaray forması giyen Steven Nzonzi, Roma ile Rennes arasındaki görüşmelerde takasta önerildi.



Roma, Rennes'in genç yıldızı Brandon Soppy'i kadrosuna katmak istiyor. Rennes, 2002 doğumlu genç oyuncu için 15 milyon avro talep etti.



NZONZI ÖNERİSİ



Rennes'in 2021 yazına kiraladığı Nzonzi de transfer görüşmelerine dahil edildi. Soppy için istenen ücreti çok yüksek bulan Roma, 32 yaşındaki Nzonzi'yi de takasla kullanarak fiyatı düşürmek istiyor.



Orta saha oyuncusu Nzonzi, 2019/2020 sezonu ilk yarısını Galatasaray'da geçirdi ve 10 Süper Lig maçına çıktı.



