Steven Nzonzi takasta önerildi

Rennes'in Roma'dan kiraladığı Nzonzi, transfer görüşmelerinde takasta önerildi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Steven Nzonzi takasta önerildi
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24 Aralık 2020 17:58
Bir dönem Galatasaray forması giyen Steven Nzonzi, Roma ile Rennes arasındaki görüşmelerde takasta önerildi.

Roma, Rennes'in genç yıldızı Brandon Soppy'i kadrosuna katmak istiyor. Rennes, 2002 doğumlu genç oyuncu için 15 milyon avro talep etti.

NZONZI ÖNERİSİ

Rennes'in 2021 yazına kiraladığı Nzonzi de transfer görüşmelerine dahil edildi. Soppy için istenen ücreti çok yüksek bulan Roma, 32 yaşındaki Nzonzi'yi de takasla kullanarak fiyatı düşürmek istiyor.

Orta saha oyuncusu Nzonzi, 2019/2020 sezonu ilk yarısını Galatasaray'da geçirdi ve 10 Süper Lig maçına çıktı.



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