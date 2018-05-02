Stephen Curry döndü, Golden State kazandı!

NBA Batı Konferansı yarı final serisi ikinci maçındailekarşı karşıya geldi.İlk periyotu 29-27 önde kapatan New Orleans Pelicans, uzun süre sonra sakatlıktan dönen Stephen Curry'nin sayılarına engel olamadı ve Golden State Warriors devreye 58-55'lik avatanjla girdi.Üçüncü çeyreği de 88-86 önde tamamlayan Golden State Warriors son bölümü iyi oynadı ve New Orleans Pelicans'ı 121-116 mağlup ederek seride skoru 2-0'a getirdi.Golden State Warriors'ta Stephen Curry 28 sayı, 7 ribaund, 2 asist, 3 top çalmayla oynadı. Kevin Durant 15'i son çeyrekte olmak üzere 29 sayı atarken 6 sayı, 7 ribaund ile katkı verdi.New Orleans Pelicans'ta Anthony Davis 25 sayı, 15 ribaund ile oynadı. Rajon Rondo 22 sayı, 7 ribaund, 12 asistlik performans sergiledi.