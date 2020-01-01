Stephen A.: "Steph, takım arkadaşlarından LeBron'dan çok verim alıyor"

ESPN analisti Stephen A. Smith, Golden State Warriors süperstarı Steph Curry'nin takım arkadaşlarından verim alma konusunda Los Angeles Lakers süperstarı LeBron James'ten daha iyi olduğunu söyledi.



Stephen A., ESPN'in First Take programında Curry ile ilgili düşüncesini şu şekilde aktardı:



"Steph Curry ile LeBron'un özverisi karşılaştırıldığında, LeBron kendini besler ve oldukça olağanüstü olduğu için herkes geri çekilmesini bilir.



Ama top elinde olduğunda eşleşme problemi yaratan, setleri bildiren ve bu tür şeyleri yapan kişi odur. Sonuç olarak, boyun eğmeyi ve teslim olmayı umursamadıkları bir özverilik seviyesine sahip.



Steph Curry'nin durumunda şaşırtıcı olan şey ise, tüm takım arkadaşlarının potadan 4.5 metre dışarı açıldığını görmeniz…… içgüdüsel olarak ona topu vermeleri gerektiğini biliyorlar, çünkü olağanüstü bir oyuncu.



Ortaya koyduğu gösteriyi, sergilediği keskin nişancı eğilimlerini izlemekten gerçekten keyif alıyorlar. Şimdiye kadar gördüğüm herkesin aksine, herkesi bir pasör haline getiriyor."



