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Stephen A.: "Harden ve Westbrook, artık beraber oynamak istemiyorlar!"

ESPN muhabiri Stephen A. Smith, Houston Rockets süperları Russell Westbrook ve James Harden'in beraber oynamak istemediklerini iddia etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
ESPN muhabiri Stephen A. Smith, Houston Rockets süperları Russell Westbrook ve James Harden'in beraber oynamak istemediklerini iddia etti.

First Take programında konuşan Smith, şu ifadeleri kullandı:

"Size duyduklarımı söylüyorum. Artık beraber oynamak istemiyorlar, Russell Westbrook, James Harden ile oynamak istemiyor. James Harden da, Russell Westbrook'u istemiyor. Russell Westbrook topu elinde istiyor. Topsuz alanda o kadar da oynamak istemiyor. Oklahoma City'nin başarısına bakıyor. Topun elinde olması gerektiğini düşünüyor. Onun zihniyeti bu şekilde."

Stephen A. ayrıca, Westbrook ile birlikte Harden'in da takımdan ayrılabileceğini belirtti ve Rockets'ın her iki süperstarını da kaybetme şansının %50'den fazla olduğunu öne sürdü:

"Artık Russ'ın orada olmak istemediğini biliyorsunuz. Bununla birlikte, Russell Westbrook için alabileceğiniz tazminat seviyesini de sorguluyorsunuz. Bunun bir sonucu olarak, düşünülen şey, James Harden'ı takas etmek zorunda kalabilecekleri.

Çünkü bu adam, hücum tarafında büyük bir güç ve onun karşılığında ne arzu ederlerse isteyebilirler. Çünkü James Harden'ı almak için sıraya girecek takımlar olacak... Birinin gidici olacağı, garanti gibi bir şey. Ve ikisinin de gidici olma ihtimali ise %50'den fazla."


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