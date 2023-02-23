Sporting şovla turladı!

UEFA Avrupa Ligi play-off maçında Sporting, 1-1'in rövanşında Midtjylland'ı deplasmanda 2-0 mağlup ederek son 16 turuna kaldı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Sporting şovla turladı!
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23 Şubat 2023 22:37
UEFA Avrupa Ligi play-off ikinci maçında Sporting ile Midtjylland karşı karşıya geldi.

MCH Arena'da oynanan maçı Sporting 4-0 kazandı. Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 21. dakikada Coates, 50 ile 77. dakikalardada Pote ve 85. dakikada Gartenmann (K.K) kaydetti.

Midtjylland'da Da Silva, 36 ve 38. dakikadarda gördüğü sarı kartlar sonucu kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

İlk maçta rakibiyle sahasında 1-1 berabere kalan Sporting, bu skorla adını son 16 turuna yazdırdı.

UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turu kura çekimi 24 Şubat Cuma günü saat 14.00'te çekilecek.

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