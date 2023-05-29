Miami Heat koçu Erik Spoelstra ve Jimmy Butler, takımın Boston Celtics'e karşı Doğu Konferansı finallerinin 7. maçını kazanacağı konusunda hemfikir konuştular.



Cumartesi günkü 6. maçta Celtics guardı Derrick White'ın son saniye basketiyle gelen yürek burkan mağlubiyet sonrasında Heat, tehlikede olan sezonunu kurtarmak adına 7. maç için Boston'a geri dönecek.



Spoelstra, Miami'nin bu zorluklar karşısında geri adım atmayacağını şu şekilde dile getirdi:



"Bu sezon hep böyle olmuştu. Harika bir seri oluyor. Şu anda, bu işi nasıl halledeceğiz bilmiyorum ama oraya gideceğiz ve bir şekilde halledeceğiz."



Heat, üst üste üç maç kaybetmeden önce seride 3-0 öndeydi ve birçok kişi tarafından NBA Finalleri'nde Denver Nuggets'ın rakibi olacağı düşünülüyordu.



Butler, takımının serinin gidişatıyla ilgili hayal kırıklığına uğramasına rağmen, Miami'nin bir önceki sezonun Doğu Konferansı finallerinde Celtics'e kaybettiği 7. maç öncesiyle aynı durumda olduklarını belirtti:



"Hepimiz, başarılı oluncaya dek tekrar tekrar aynı sınava gireceğimize inanıyoruz. Geçen yıl da aynı durumdaydık ve bu sefer başarabiliriz. Başarabileceğimizi biliyorum. Yola çıkıp oldukça zorlu bir ortamda kazanmak durumundayız, ama bunu yapabilecek kapasitede bir ekibiz."



NBA tarihinde hiçbir takım, bir playoff serisinde 3-0 gerideyken geri dönüp galip gelmemişti ve yalnızca üç takım seriyi 7. maça zorlamıştı.



