Şota: 'Astımım olduğu için çok dikkatliyim'

Gürcü teknik adam Şota Arveladze, koronavirüs günlerini ve çalıştırdığı Özbek ekibi Pakhtakor'daki günlerini anlattı.Vice.com'a konuşan Arveladze koronavirüs sebebiyle Özbekistan'dan ayrılarak İstanbul'a geldiğini ve zamanını nasıl geçirdiğini bu sözlerle anlattı:"Kasımpaşa'da çalıştığım dönemde İstanbul'da bir ev aldım. Burada yaşıyoruz. Tüm ailem yanımda. Benim astım hastalığım olduğu için özellikle çok dikkatli davranıyorum. Uçak bileti olmadığı için Kazakistan'dan buraya özel uçakla gelebildim. Bol kitap okuyarak, çocuklarla ilgilenerek ve film izleyerek zaman geçiriyorum""Bu kriz herkeste derin izler bırakacak. İnsanların evlerinde oturması sayesinde doğa da kendini yeniliyor. Bunu bir uyandırma çağrısı olarak görüyorum. İnsanların birbirine yardım ederek yakınlaştığı bir dönem yaşıyoruz. Bencil hale gelmiştik. Şimdi herkes evinde olduğu için 9 ay sonra doğum sayılarında patlama olursa hiç şaşırmayın. Ya da bu kriz daha da uzarsa boşanmalar artabilir""Pakhtakor'a geldiğimde bir önceki yıl takım 13. sıradaydı. Avrupa dışında bir takımda çalışmak cazip geldi ve kulübü tanıyordum. 3 yıldız Özbekistan'dayım. Ülkenin en büyük kulübü. Geçen sezon lig, kupa ve Süper Kupa'yı kazandık. Sözleşmem yıl sonunda bitiyor ama burada şu anda her şey çok iyi gidiyor""Özbek futbolunda rekabet her geçen gün artıyor. Stadyumlara yatırım yapılıyor. İlk başlarda ışıklandırması olmayan stadlar olduğu için aşırı sıcaklarda gündüz maçı oynamak zorunda kaldık. Şimdi neredeyse tüm maçlar akşam oynanabiliyor. Burada sıcaklık bazen 50 dereceye kadar çıkabiliyor""Kulübün maddi durumu iyi. Stadımız ve tesisler yenilendi. Ancak en iyi yabancı oyuncuları buraya getirebilmemiz pek mümkün değil. Takımdan sadece Eren Derdiyok Avrupa'da bilinen bir oyuncumuz olabilir."