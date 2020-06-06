Sörloth bıraktığı yere geri döndü

Alexander Sörloth, Süper Lig'e yüzde 100'le dönmeye hazırlanıyor.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
Sörloth bıraktığı yere geri döndü
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06 Haziran 2020 13:59
Sakatlık dönemini çabuk atlatan Alexander Sörloth forma girmeye başladı.

Norveçli oyuncunun güçlü kas yapısı sayesinde kısa sürede takım arkadaşlarıyla aynı seviyeye geldiği belirtildi.

Süper Lig'de gol krallığında ilk sırada bulunan 24 yaşındaki forvet, Göztepe maçında yüzde 100 hazır şekilde sahada olacak.

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