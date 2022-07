Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor'un yeni transferlerinden Soner Aydoğdu, Sporx'e özel açıklamalarda bulundu. Emrah Karalinç'in sorularını yanıtlayan Aydoğdu, Akdeniz ekibindeki hedefleri, teknik direktör Nuri Şahin ile olan diyaloğu ve birçok konuda konuştu. Aydoğdu, uyku koçu ve taç antrenörünün 'vizyon' açısından önemine de vurgu yaptı. İşte Soner Aydoğdu'nun açıklamaları...



"ANTALYASPOR TRANSFERDE İLK TERCİHİM OLDU"



- Soner, öncelikle Antalyaspor'a transferin hayırlı olsun. 2+1 yıllık sözleşme imzaladın. Transfer sürecin nasıl gelişti? Başka takımlardan da bildiğim kadarıyla ilgi duyanlar oldu ama Antalyaspor'a katıldın. Nedenini ve süreci anlatabilir misin?



Benim geçen sene devre arasında Göztepe'den ayrılma durumum vardı. Nuri hoca ile görüşmüştüm. Devre arası olmayınca sezon sonuna kaldı. Hocamızla görüşüyorduk. Ben de birlikte çalışmak istediğimi kendisine söyledim. İrtibatı hiç koparmadık. Sözleşmem Göztepe'de biter bitmez Antalyaspor ile tekrar görüşmelere başladık. Hocamızın beni çok istemesi, 2 günde bir görüşüyor olmamız, plan ve projelerini anlatması, oyun sistemine katkı verecek olduğumu düşünmesi sevindiriciydi. Hem takım hem kendime katacaklarım sebebiyle Antalyaspor'u ve hocayı tercih ettim. Süper Lig'den arayan kulüpler de vardı. Kulüplerin ismini vermeyeyim. Antalyaspor'a transfer olduğum için mutluyum. İlk tercihim Antalyaspor oldu. Teklif yapan TFF 1. Lig kulüplerine de teşekkür ettim. Çünkü hedefim Süper Lig'de oynamaktı.



"ALMAN EKOLÜ, BÖYLESİNİ GÖRMEDİM!"



- Hazırlık kampına gelelim... Nuri Şahin size çok yükleniyor mu? Alman takımlarıyla maçlar yapıyorsunuz. Hazırlık süreci eksikleri görme açısından nasıl gidiyor?



Yoğun ve ağır geçiyor çalışmalar. Bunu hocamıza da söylüyoruz (gülerek). Almanya'daki antrenmanları uyguluyor. Alman ekolünden birçok örnek görebilirsiniz. Ağır ve yorucu geçiyor. Uzun zamandır böyle kamp dönemi geçirdiğimi hatırlamıyorum. Hem fiziksel hem de taktiksel anlamda verimli geçtiğini söyleyebilirim. Hazırlık maçları yapıyoruz. Almanya Ligi'nin kapasitesi belli. Çok iyi sistemleri var. Bu bizim için artı oluyor. Lige en iyi şekilde hazırlanma açısından verimli geçiyor. Hazır olmamız biraz zaman alacaktır. Ama lige en iyi şekilde hazırlanmaya çalışıyoruz. En iyi şekilde lige başlamak ve devamını getirmek istiyoruz.



"BAŞARILI OLACAĞIMIZA YÜREKTEN İNANIYORUM"



- Aziz Çetin Başkan, "Nuri Şahin'in etkisini görmeye devam edeceksiniz" demişti basın toplantısında. Sen hocanız Nuri Şahin ile birlikte futbol da oynadın. Hocanın takıma olan etkisi için neler söyleyeceksin?



Hocamız geçen sezon bir çıkış yakaladı. Ligin ikinci yarısındaki performans hafızalarda. Geçen seneki başarının üstüne koyarak gitmek istiyor. Ona göre de çalışmalar yapıyoruz. Hocamız bize taktik ve teknik anlamda çok şey anlatıyor. Başarıya ulaşacağımıza inanıyorum. Geçen seneden hazır bir takım var. Doğukan ve Naldo gitti. Şimdilerde kadroya takviyeler de yapıldı. Bu işi başaracağız, eminim.



"27 YAŞINDA FUTBOLUN DETAYLARINI ÖĞRENDİM"



- Futbol bir takım oyunu. Antalyaspor'un takım oyununda Soner Aydoğdu kendisini nasıl konumlandırıyor? Merkez orta saha, sol açık ve 10 numarada oynayabiliyorsun. Saha içinde çok amaçlı bir futbolcu olduğun için soruyorum. En rahat nerede hissediyorsun?



Orta sahanın her yerinde oynuyorum. Eskiden 10 numarada da oynuyordum. Modern futbolda bu pozisyon kalmadı tabi. Oyunu iki yönlü oynamaya çalışıyorum. Yıllar önce doğaçlama oynadığımız maçlar olmuştu. Modern hocalar artık her şeye önem veriyor. Mesela; pozisyon bilgisine çok önem veriyorlar. Tek tek her şeyi anlatıyorlar. Bu futbolcuya da keyif aldırıyor ve futbolu öğretiyor aynı zamanda. Bunlar çok önemli. Abdullah Avcı zamanında Başakşehir'deyken çok şey görmüştüm taktik açıdan. 27 yaşında futbolu taktiksel açıdan ondan öğrendim. Pozisyon bilgimizi de geliştirmişti. Şimdi Antalyaspor'da Nuri hocam da neler yapacağımızı ince ince işliyor. Bu çok değerli.



"İLK 5 İÇİN GÜCÜMÜZ VAR"



- Antalyaspor geçen sezon iyi şeyler yaptı. Yöneticilerle konuştuğumda ilk 5 hedefi koyduklarını söylüyorlar. Sen neler söylersin? Ben, başarıyı istikrarlı bir hale getirmenin çok önemli olduğuna inanıyorum. Fikrini de merak ediyorum...



Hedef koymak çok güzel. Hedefe oynamak sizi diri tutar. Hep yarışın içinde kalırsınız. Biz sahaya çıkıp elimizden gelenin en iyisini yapmak zorundayız. Hocamız, başkanımız, yöneticilerimiz destek oluyor. Başarıyı sağlamak durumundayız. En iyisini yapmakla mükellefiz. Geçen sezonunki başarının üstüne çıkmak için elimizden geleni yapacağız. Hedefimiz ilk 5 ve bunun için de gücümüz var. Son topa kadar mücadele edeceğiz.



"10 GOL VE ÜSTÜNÜ HEDEFLİYORUM"



- Gerek Göztepe, gerek Akhisarspor'da hem gol atan hem de attıran bir futbolcu olarak öne çıkmıştın. Antalyaspor'daki bireysel hedeflerin neler? Önceki performanslarının daha üstüne çıkabilecek misin?



Bunun için Antalyaspor'u ve hocam Nuri Şahin'i tercih ettim. Güray ile bir dostluğumuz var. Hocamızın taktik antrenmanlarından hep bahsederdi. Burada hem takıma katkı vereceğim hem de daha fazla üreteceğim. Başakşehir hariç son 5 sezona bakıldığında 8-10 gole katkı veriyorum. İnşallah en az 10 gole katkı vermek istiyorum. Daha yukarısını da hedefleyeceğim. Standardı oturttum. Devam etsin istiyorum.



"ANTALYASPOR VE HOCANIN VİZYONUNU GÖSTERİYOR"



- Gelelim Antalyaspor'daki değişikliklere. Taç antrenörü ile anlaşma sağlandı. Ayrıca uyku koçu tarafından futbolculara eğitim verildi. Bu iki konuyla ilgili neler söylersin? Garipseyen insanlar var ama dünya futbolunda da böyle gerçeklikler olduğunu biliyoruz.



Taç antrenörü ve uyku koçu konusu Antalyaspor'un ve Nuri Şahin'in vizyonunu gösteriyor. Bunlar ufak detaylar ama önemli detaylar. Uyku koçumuz önce bizi gözlemledi. Sonra toplantılar yaptı. Uykunun hangi saat diliminde olması gerektiğini, uykuya geçerken rutinlerden faydalanmayı, gün ışığından nasıl yararlanacağımızı ve her şeyi anlattı. Çok keyifli ve güzel geçti. Biz futbolcular olarak stresli bir iş yapıyoruz. Maçtan önce uyuyamadığımız oluyor. Dinlenmek için uyku önemli. Bazen maç kötü geçiyor. Sabahladığımız günler oluyor. Uyku koçunun kazandırdıkları çok fayda sağlayacaktır.



"TARAFTARLARIMIZIN ÖNÜNE ÇIKACAĞIM İÇİN SABIRSIZIM"



- Antalyaspor taraftarlarına ne gibi mesajların olur? Yeni sezon için onlara nasıl bir söz verirsin?



Çok heyecanlıyım. Taraftarlarımızın önüne çıkmak için sabırsızlanıyorum. Taraftarlarımız da bizi özlemiştir. İnşallah geçen seneki başarının üstüne koyacağız. Bunun için uğraş vereceğiz. Bu sözü verebilirim.





SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ