SON DAKİKA: Süper Lig'de son haftanın hakemleri

Süper Lig'de son hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı.
Göztepe-Beşiktaş: Fırat Aydınus
Galatasaray-Yeni Malatyaspor: Cüneyt Çakır
Kayserispor-Fenerbahçe: Halil Umut Meler
Trabzonspor-Gençlerbirliği: Tugay Kaan Numanoğlu
Ankaragücü-Alanyaspor: Ümit Öztürk
Sivasspor - Kasımpaşa: Mustafa Öğretmenoğlu
Rizespor - Başakşehir: Koray Gençerler
Hatayspor - Gaziantep FK: Serkan Tokat
Antalyaspor - Konyaspor: Suat Arslanboğa
Fatih Karagümrük - Denizlispor: Atila Karaoğlan
Göztepe-Beşiktaş: Fırat Aydınus
Galatasaray-Yeni Malatyaspor: Cüneyt Çakır
Kayserispor-Fenerbahçe: Halil Umut Meler
Trabzonspor-Gençlerbirliği: Tugay Kaan Numanoğlu
Ankaragücü-Alanyaspor: Ümit Öztürk
Sivasspor - Kasımpaşa: Mustafa Öğretmenoğlu
Rizespor - Başakşehir: Koray Gençerler
Hatayspor - Gaziantep FK: Serkan Tokat
Antalyaspor - Konyaspor: Suat Arslanboğa
Fatih Karagümrük - Denizlispor: Atila Karaoğlan