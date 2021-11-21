Solskjaer'in tazminatı belli oldu

4-1'lik Watford yenilgisinin ardından Manchester United'da görevine son verilen Ole Gunnar Solskjaer'in, alacağı tazminat da netleşmeye başladı.



The Times'ta yer alan haberde; İngiliz ekibinin, Norveçli teknik adama tazminat olarak 9 milyon euro ödeyeceği belirtildi.



BİR SEZONLUK HESAPLAMA



Medyada yer alan haberlerde; Solskjaer'in 2024'e kadar sözleşmesi olmasına rağmen, tazminat tutarının sadece bir sezonluk hesaplama olduğu ifade edildi.





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