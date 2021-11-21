Solskjaer'in tazminatı belli oldu

Manchester United'da görevine son verilen ole Gunnar Solskjaer'in, İngiliz ekibinden yaklaşık 9 milyon euro tazminat alacağı ifade edildi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Solskjaer'in tazminatı belli oldu
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21 Kasım 2021 16:01
4-1'lik Watford yenilgisinin ardından Manchester United'da görevine son verilen Ole Gunnar Solskjaer'in, alacağı tazminat da netleşmeye başladı.

The Times'ta yer alan haberde; İngiliz ekibinin, Norveçli teknik adama tazminat olarak 9 milyon euro ödeyeceği belirtildi.

BİR SEZONLUK HESAPLAMA

Medyada yer alan haberlerde; Solskjaer'in 2024'e kadar sözleşmesi olmasına rağmen, tazminat tutarının sadece bir sezonluk hesaplama olduğu ifade edildi.


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