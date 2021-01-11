Sivasspor'da Rıza Çalımbay kupaya odaklandı

Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda yarın karşılaşacakları Adana Demirspor'u yenerek bir üst tura yükselmek istediklerini bildirdi.



Çalımbay, kulübün internet sitesine yaptığı açıklamada, ligin 13. haftasında deplasmanda İttifak Holding Konyaspor'u yenerek çıkışa geçtiklerini belirtti.



Son haftalarda hem iyi futbol oynadıklarını hem de puanlar aldıklarını aktaran Çalımbay, "Bunların içinde sadece Beşiktaş maçı istediğimiz gibi gitmedi. Diğer maçlardan puan aldık. Son iki maçımızda 2-1 öndeyken son dakikalarda gol yedik ama hepsinde de çok iyi oynadık. Gaziantep Futbol Kulübü karşısında da ilk 10 dakika dışında mükemmel oynayarak iyi bir galibiyet aldık. Çok fazla pozisyonumuz vardı, son paslarda biraz daha dikkat etseydik daha farklı bitebilirdi. İyi bir hava yakaladık, kalan 3 maçımızdan çok iyi puanlarla ayrılmamız gerekiyor." ifadelerini kullandı.



Deneyimli teknik direktör, kupada yarın Adana Demirspor ile karşılaşacaklarını hatırlatarak, "Adana Demirspor iyi bir takım, Trabzonspor'u elediler. Haftada 3 maç yapacağız. Hem kupa maçına hem de Başakşehir maçına çok iyi hazırlanmamız gerekiyor. Başakşehir'i biliyoruz, çok iyi mücadele ederek puan ya da puanlarla dönmeye çalışacağız. Devre arası birkaç takviye yapabilirsek daha iyi ve alternatifli kadromuz olacak." açıklamasında bulundu.



- "Kazanmaktan başka düşüncemiz yok"



Ziraat Türkiye Kupası'na önem verdiklerini vurgulayan Çalımbay, şunları kaydetti:



"Beklentisi olan arkadaşlarımız var, fazla oynayamayan arkadaşlarımız var. Onlara şans vermek istiyoruz ama bu maçları en iyi şekilde bitirmemiz gerekiyor. Bu turu geçersek çok az takım kalıyor. Onun için mutlaka sahamızda oynayacağımız maçı kazanmamız gerekiyor. Karşımızdaki iyi bir takım ve dinlendiler. Sahamızda kazanmaktan başka bir şey düşünmüyoruz."



