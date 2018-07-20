Sivasspor, Serhiy Rybalka'nın bonservisini aldı!

Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor geçtiğimiz sezon kiralık olarak oynayan Serhiy Rybalka'yı 3 yıllığına yeniden kadrosuna kattı.
Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Demir Grup Sivasspor geçtiğimiz yıl Ukrayna Premier Ligi ekiplerinden Dinamo Kiev'den 1 yıllığına kiraladığı Serhiy Rybalka'yı yeniden renklerine bağladı.
Kırmızı beyazlı ekibin Bolu'nun Karacasu Beldesinde kamp yaptığı otele gelen Ukraynalı sporcu kendisini 3 yıllığına kırmızı-beyazlı ekibimize bağlayan sözleşmeye imza attı. Rybalka otelde takım arkadaşları ile hasret gidererek tebrikleri kabul etti. Geçtiğimiz sezon 21 kez kırmızı beyazlı formayı terleten Rybalka 1 kez de gol sevinci yaşadı.Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Demir Grup Sivasspor geçtiğimiz yıl Ukrayna Premier Ligi ekiplerinden Dinamo Kiev'den 1 yıllığına kiraladığı Serhiy Rybalka'yı yeniden renklerine bağladı.
Kırmızı beyazlı ekibin Bolu'nun Karacasu Beldesinde kamp yaptığı otele gelen Ukraynalı sporcu kendisini 3 yıllığına kırmızı-beyazlı ekibimize bağlayan sözleşmeye imza attı. Rybalka otelde takım arkadaşları ile hasret gidererek tebrikleri kabul etti. Geçtiğimiz sezon 21 kez kırmızı beyazlı formayı terleten Rybalka 1 kez de gol sevinci yaşadı.Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın