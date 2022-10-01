Sivasspor kötü seriyi sonlandırmak istiyor

Demir Grup Sivasspor, Süper Lig'in 8. haftasında evinde Atakaş Hatayspor'u konuk edecek.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Sivasspor kötü seriyi sonlandırmak istiyor
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01 Ekim 2022 14:52
Demir Grup Sivasspor, Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında 2 Ekim Pazar günü Atakaş Hatayspor'u ağırlayacak.

Sivas 4 Eylül Stadı'ndaki karşılaşma, saat 14.30'da başlayacak. Müsabakayı hakem Erkan Özdamar yönetecek.

Ligde geride kalan 7 haftada 4 beraberlik ve 3 yenilgi alan Sivas temsilcisi, 3 puan hasretine Hatayspor karşısında son vermek istiyor.

Kırmızı-beyazlı ekipte sakatlığı bulunan Leke James ve Ahmed Musa, Hatayspor karşılaşmasında forma giyemeyecek.

Sivasspor, yapacağı son antrenmanla karşılaşmanın hazırlıklarını tamamlayıp kulüp tesislerinde kampa girecek.

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