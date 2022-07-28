Sivasspor'dan hücuma iki kritik hamle

Transferde yoğun saatler geçiren Sivasspor, 30 Temmuz'daki Süper Kupa Finali öncesinde bombaları patlatıyor. Uzun bir süredir Galatasaray'dan Olimpiu Morutan'ı bitirmek isteyen Kırmızı-Beyazlılar, sonunda hedefine ulaştı. Galatarasay'ın "Kiralık oynayabileceğin takım bul" dediği genç yıldız adayı tercihini Sivasspor'dan yana kullandı. Kırmızı-Beyazlılar, Rumen futbolcuyu 1 sezonluğuna kiralık olarak renklerine bağlayacak. Sözleşmede satın alma opsiyonu olmayacak. Morutan'ın hafta sonuna kadar imzayı atması bekleniyor.
RIZA ÇALIMBAY'DAN AÇIKLAMA
Galatasaray'dan Olimpiu Morutan'ın transferini istediğini dile getiren Çalımbay, "Galatasaray ile aynı yerde kamp yapıyorduk, hazırlık maçlarını izledim. Başkan ile de konuştuk. Bizim başkanımız da konuştu. Bence bir sorun yok ama başka bir sorun var, onu da çözeceklerine inanıyorum. İnşallah çözerler. Bizim bir kere forvet arkası bir oyuncuya kesinlikle ihtiyacımız var. İnşallah olur, olmaması için bir neden yok." ifadelerini kullanmıştı.
N'JIE'DE SORUN YOK
Sivasspor'un bir diğer flaş transferi ise Dinamo Moskova'dan Clinton N'Jie... Son olarak Dinamo Moskova forması giyen sağ kanat oyuncusu da Sivasspor'un teklifine "Evet" dedi. Başarılı oyuncu, bonservissiz bir şekilde takıma kazandırılacak. Bu transferin de imza aşamasına kadar geldiği ifade edildi. Her konuda anlaşma sağlanan N'Jie ile 2 yıllık sözleşme imzalanacak.
RIZA ÇALIMBAY'DAN AÇIKLAMA
Galatasaray'dan Olimpiu Morutan'ın transferini istediğini dile getiren Çalımbay, "Galatasaray ile aynı yerde kamp yapıyorduk, hazırlık maçlarını izledim. Başkan ile de konuştuk. Bizim başkanımız da konuştu. Bence bir sorun yok ama başka bir sorun var, onu da çözeceklerine inanıyorum. İnşallah çözerler. Bizim bir kere forvet arkası bir oyuncuya kesinlikle ihtiyacımız var. İnşallah olur, olmaması için bir neden yok." ifadelerini kullanmıştı.
N'JIE'DE SORUN YOK
Sivasspor'un bir diğer flaş transferi ise Dinamo Moskova'dan Clinton N'Jie... Son olarak Dinamo Moskova forması giyen sağ kanat oyuncusu da Sivasspor'un teklifine "Evet" dedi. Başarılı oyuncu, bonservissiz bir şekilde takıma kazandırılacak. Bu transferin de imza aşamasına kadar geldiği ifade edildi. Her konuda anlaşma sağlanan N'Jie ile 2 yıllık sözleşme imzalanacak.