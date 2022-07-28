Sivasspor'dan hücuma iki kritik hamle

Transferde yoğun saatler geçiren, 30 Temmuz'daki Süper Kupa Finali öncesinde bombaları patlatıyor. Uzun bir süredir Galatasaray'danbitirmek isteyen Kırmızı-Beyazlılar, sonunda hedefine ulaştı. Galatarasay'ındediği genç yıldız adayı tercihini Sivasspor'dan yana kullandı. Kırmızı-Beyazlılar, Rumen futbolcuyu 1 sezonluğuna kiralık olarak renklerine bağlayacak. Sözleşmede satın alma opsiyonu olmayacak. Morutan'ın hafta sonuna kadar imzayı atması bekleniyor.Galatasaray'dan Olimpiu Morutan'ın transferini istediğini dile getiren Çalımbay,ifadelerini kullanmıştı.Sivasspor'un bir diğer flaş transferi ise Dinamo Moskova'danSon olarak Dinamo Moskova forması giyen sağ kanat oyuncusu da Sivasspor'un teklifine "Evet" dedi. Başarılı oyuncu, bonservissiz bir şekilde takıma kazandırılacak. Bu transferin de imza aşamasına kadar geldiği ifade edildi. Her konuda anlaşma sağlanan N'Jie ile 2 yıllık sözleşme imzalanacak.