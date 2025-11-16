Sivasspor'dan bahis soruşturması açıklaması!

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Özbelsan Sivasspor'un teknik direktörü Mehmet Altıparmak, ligi play-off potasında tamamlamak istediklerini söyledi.Mehmet Altıparmak, AA muhabirine, Sivasspor'un Türkiye'nin en büyük camialarından olduğunu, yıllarca Süper Lig'de yer alıp, Avrupa kupalarında ülkeyi başarıya temsil ettiğini anlattı.Takımın büyüklüğünü konuşmaya gerek olmadığını belirten Altıparmak, "Sivasspor'dan teklif geldikten sonra açıkçası hiç düşünmedim. Başkanım ile yaptığımız görüşme de çok kısa sürdü. Hemen anlaşmaya vardık." dedi.Sivasspor'a zor dönemde geldiklerini bildiklerini ama camianın daha önce bu tip şeyleri yaşadığını ifade eden Altıparmak, "Bizler de antrenör olarak bu olayları çok yaşadık. Neyin nasıl olduğunu çok iyi biliyoruz. " diye konuştu.Maça kazanamama durumunu geride bıraktıklarını aktaran Altıparmak, şöyle devam etti:Ligde karşılaşacakları Esenler Erokspor karşılaşmasının diğer maçlardan farklı olmadığına dikkati çeken Altıparmak, deplasmana kazanmaya gideceklerini vurguladı.Kimle nerede oynarlarsa oynasınlar, kazanmak için sahaya çıkacaklarını vurgulayan Altıparmak,diye konuştu.Bahis soruşturmasına da değinen Altıparmak, kaleci Ali Şaşal Vural'ın 2,5 yıldır oynamadığına dikkati çekti.İsimleri çıkan oyunculardan bazılarının bir kez, bazılarının ise çok sayıda oynadığını dile getiren Altıparmak," değerlendirmesinde bulundu.