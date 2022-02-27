Sivasspor'da kupa mesaisi başladı

Ziraat Türkiye Kupası'nda Fatih Karagümrük ile karşılaşacak Sivasspor, bu maçın hazırlıklarına başladı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Sivasspor'da kupa mesaisi başladı
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27 Şubat 2022 19:35
Demir Grup Sivasspor, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde 2 Mart Çarşamba günü VavaCars Fatih Karagümrük ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarına başladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, kulüp tesislerinde basına kapalı gerçekleştirilen antrenman 1,5 saat sürdü.

Isınma hareketleriyle başlayan idman, 5'e 2 top kapma, pas ve pres çalışmasıyla devam etti. Ardından pas çalışmaları gerçekleştiren kırmızı-beyazlılar, son bölümde ise yarı sahada çift kale maç yaptı.

Beşiktaş maçında 90 dakika forma giyen sporcular ise yenilenme çalışması gerçekleştirdi.

Sivasspor pazartesi yapacağı antrenmanla mücadelenin hazırlıklarına devam edecek.

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