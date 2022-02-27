Demir Grup Sivasspor, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde 2 Mart Çarşamba günü VavaCars Fatih Karagümrük ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarına başladı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, kulüp tesislerinde basına kapalı gerçekleştirilen antrenman 1,5 saat sürdü.
Isınma hareketleriyle başlayan idman, 5'e 2 top kapma, pas ve pres çalışmasıyla devam etti. Ardından pas çalışmaları gerçekleştiren kırmızı-beyazlılar, son bölümde ise yarı sahada çift kale maç yaptı.
Beşiktaş maçında 90 dakika forma giyen sporcular ise yenilenme çalışması gerçekleştirdi.
Sivasspor pazartesi yapacağı antrenmanla mücadelenin hazırlıklarına devam edecek.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, kulüp tesislerinde basına kapalı gerçekleştirilen antrenman 1,5 saat sürdü.
Isınma hareketleriyle başlayan idman, 5'e 2 top kapma, pas ve pres çalışmasıyla devam etti. Ardından pas çalışmaları gerçekleştiren kırmızı-beyazlılar, son bölümde ise yarı sahada çift kale maç yaptı.
Beşiktaş maçında 90 dakika forma giyen sporcular ise yenilenme çalışması gerçekleştirdi.
Sivasspor pazartesi yapacağı antrenmanla mücadelenin hazırlıklarına devam edecek.