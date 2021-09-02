Sivasspor'da Kayode'ye 2 maç ceza

PFDK'dan Sivassporlu Kayode'ye iki maç ceza çıktı.

Haber; AA, Fotoğraf; sivasspor.org.tr
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Sivasspor'da Kayode'ye 2 maç ceza
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02 Eylül 2021 23:04
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Demir Grup Sivassporlu Olarenwaju Kayode'ye 2 maç men cezası verdi.

TFF'den yapılan açıklamada, PFDK'nin, Süper Lig'de Göztepe ile oynadıkları maçta rakip takım sporcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle Kayode'ye 2 maç men cezası verdiği kaydedildi.

Kurulun, aynı maçta stada usulsüz seyirci alınması nedeniyle kırmızı-beyazlı kulübe 100 bin lira para cezası uyguladığı belirtildi.

PFDK, Atakaş Hatayspor'u, Aytemiz Alanyaspor maçında stada usulsüz seyirci alınması nedeniyle 100 bin, 12 yaşından küçüklerin stada alınması sebebiyle de 32 bin lira para cezasına çarptırdı. Hatay ekibinin yöneticisi Bekir Aracı da talimatlara aykırı hareketi gerekçesiyle 15 gün hak mahrumiyeti aldı.

Fraport TAV Antalyaspor'a da saha olayları nedeniyle 32 bin lira para cezası veren kurul, kötü tezahürat nedeniyle bir sonraki iç saha maçında tribünlerin bir bölümüne taraftar alınmamasını kararlaştırdı.


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