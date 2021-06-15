Sivasspor'da ayrılık açıklandı

Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor, sözleşmesi sona eren Mamadou Samassa ile yollarını ayırdı.



Kulüpten yapılan açıklamada, "15 Haziran 2019 tarihinde renklerimize bağladığımız Mamadou Samassa'nın sözleşmesi sona erdi. Samassa'ya bugüne kadar kulübümüze yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki futbol hayatında başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.



