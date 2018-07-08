Sivasspor antrenmanına taraftar dopingi

ekiplerindenyeni sezon hazırlıklarına kendi tesislerinde devam ediyor. Kırmızı beyazlı ekibin bugünkü antrenmanını çok sayıda taraftar takip etti.Demir Grup Sivasspor 2018-2019 sezonu hazırlıklarını sürdürüyor. Teknik direktöryönetiminde akşam saatlerinde gerçekleştirilen bugünkü antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Futbolcular daha sonra pas çalışması ve top kapma çalışması yaptı. Antrenman da futbolcuların neşeli olduğu görüldü. Kırmızı beyazlı ekibi antrenmanda çok sayıda taraftar da takip etti. Sosyal medya üzerinden örgütlenentaraftar grubu antrenmanda futbolcuları meşalelerle karşılayarak destek verdi.Antrenman öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Tamer Tuna,dedi.Taraftarlara verdikleri destekten dolayı teşekkür eden Tuna,diye konuştu.