Sivasspor, Adem Ljajic'e talip oldu

Beşiktaş'ın transfer listesine koyduğu Adem Ljajic'e Sivasspor talip oldu. Yiğidolar, oyuncuyu sezon sonuna kadar kiralamak istiyor.

Haber; Fanatik
Abone Ol
Sivasspor, Adem Ljajic'e talip oldu
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
18 Ocak 2021 09:11
Beşiktaş'ta teknik ekibin ara transfer döneminde yollarını ayırma yönünde görüş belirttiği Adem Ljajic için beklenen atak Süper Lig'den geldi. İlk etapta menajeri aracılığıyla ülkesi Sırbistan'dan kendisine kulüp bulmaya çalışan tecrübeli 10 numaraya, Sivasspor talip oldu.

Fanatik Gazetesi'nden Süleyman Hatısaru'nun haberine göre; Beşiktaş'tan yıllık 3.2 milyon Euro kazanan tecrübeli futbolcunun yarım dönemlik maaşının yüzde 50'sini ödeyerek bu transferi kiralık olarak gerçekleştirmeyi planlayan Yiğidolar'a, kulüpten izin çıktı.

Kırmızı-Beyazlılar'ın, bu transfer için Ljajic'i ikna turuna başladığı belirtildi.



Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için