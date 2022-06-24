Sivasspor'a Lizbon'dan sağ kanat

, transferde çalışmalara devam ediyor. Kırmızı-Beyazlılar'da öncelik hücum hattını güçlendirmek. Sivasspor,için kiralama teklifi yapıldı.20 yaşındaki kanat forveti için kiralama teklifi yapıldı. Kulübüyle 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunan Tavares için teknik direktör Rıza Çalımbay'ın son derece ısrarcı olduğu ifade ediliyor. Göztepe 'den Murat Paluli ve Paderborn'dan eski oyuncusu Robin Yalçın'la anlaşan Yiğidolar, Tavares'i de bitirip 3. takviyesini yapmak istiyor.