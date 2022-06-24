Sivasspor'a Lizbon'dan sağ kanat

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Sivasspor, Sporting Lizbon'da forma giyen Bruno Tavares'i gündemine aldı.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Sivasspor'a Lizbon'dan sağ kanat
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24 Haziran 2022 14:37
Sivasspor, transferde çalışmalara devam ediyor. Kırmızı-Beyazlılar'da öncelik hücum hattını güçlendirmek. Sivasspor, Bruno Tavares için kiralama teklifi yapıldı.

Sporting Lizbon'un 20 yaşındaki kanat forveti için kiralama teklifi yapıldı. Kulübüyle 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunan Tavares için teknik direktör Rıza Çalımbay'ın son derece ısrarcı olduğu ifade ediliyor. Göztepe 'den Murat Paluli ve Paderborn'dan eski oyuncusu Robin Yalçın'la anlaşan Yiğidolar, Tavares'i de bitirip 3. takviyesini yapmak istiyor.

 


 
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