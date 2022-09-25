Sistem değişti, Bakasetas coştu

Trabzonspor'un yıldız futbolcusu Anastasios Bakasetas sezona iyi başlayamasa da son haftalarda gerçek ritmini buldu.



PERFORMANSI TAVAN YAPTI



Teknik direktör Abdullah Avcı'nın sistemde değişikliğe gitmesiyle birlikte Abdülkadir Ömür ve Enis Bardhi kulübeye geçerken Yunan yıldız sahada tek 10 numara kaldı. Bu taktiksel değişiklik sonrasında ise performansı tavan yaptı.



2 GOL 3 ASİST



Süper Lig ve Avrupa'da çıktığı ilk 6 maçta 1 gol ve 1 asist üretebilen Bakasetas, son dört karşılaşmada 2 gol ve 3 asistle adeta şov yaptı. Tecrübeli futbolcu, kaleye yakın oynadığı zaman çok daha etkili olduğunu bir kez daha gösterdi.



