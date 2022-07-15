Sion'dan Balotelli için transfer açıklaması!

Adı Galatasaray ile de anılan Mario Balotelli için flaş bir açıklama geldi.İsviçre Ligi ekibibaşkanıiçin transfer görüşmesi yaptıklarını söyledi.Constantin yaptığı açıklamada, "Haberler doğru, Mario Balotelli ile haftalardır görüşüyoruz." dedi.Haberlerin gizli kalması için uğraştıklarını söyleyen Christian Constantin,fadelerini kullandı.Yıldız golcü geçtiğimiz sezon Adana Demirspor formasıyla 33 maçta 19 gol ve 4 asist yapma başarısı gösterdi.