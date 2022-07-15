Sion'dan Balotelli için transfer açıklaması!

Adı Galatasaray ile de anılan Mario Balotelli için flaş bir açıklama geldi.
İsviçre Ligi ekibi Sion'un başkanı Christian Constantin, Mario Balotelli için transfer görüşmesi yaptıklarını söyledi.
"HAFTALARDIR GÖRÜŞÜYORUZ"
Constantin yaptığı açıklamada, "Haberler doğru, Mario Balotelli ile haftalardır görüşüyoruz." dedi.
"ŞANSIMIZI TAHMİN ETMEK İMKANSIZ"
Haberlerin gizli kalması için uğraştıklarını söyleyen Christian Constantin, "Gizli kalması için uğraştık ama bilgi İtalya'da ortaya çıktı. Transferde şansımızı tahmin etmek imkansız." ifadelerini kullandı.
Yıldız golcü geçtiğimiz sezon Adana Demirspor formasıyla 33 maçta 19 gol ve 4 asist yapma başarısı gösterdi.
İsviçre Ligi ekibi Sion'un başkanı Christian Constantin, Mario Balotelli için transfer görüşmesi yaptıklarını söyledi.
"HAFTALARDIR GÖRÜŞÜYORUZ"
Constantin yaptığı açıklamada, "Haberler doğru, Mario Balotelli ile haftalardır görüşüyoruz." dedi.
"ŞANSIMIZI TAHMİN ETMEK İMKANSIZ"
Haberlerin gizli kalması için uğraştıklarını söyleyen Christian Constantin, "Gizli kalması için uğraştık ama bilgi İtalya'da ortaya çıktı. Transferde şansımızı tahmin etmek imkansız." ifadelerini kullandı.
Yıldız golcü geçtiğimiz sezon Adana Demirspor formasıyla 33 maçta 19 gol ve 4 asist yapma başarısı gösterdi.