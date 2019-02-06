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Sinan Gümüş'e protesto

Galarasaraylı Sinan Gümüş'e Hatayspor karşılaşmasında ıslıklı protesto geldi.

Kaynak: Sporx.com
Sinan Gümüş'e protesto
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06 Şubat 2019 22:24
Galatasaray'ın Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçında oynadığı Hatayspor mücadelesinde Sinan Gümüş'e ıslıklı portesto yapıldı.

Karşılaşmanın 84. dakikasında yerini Feghouli'ye bırakanan Sinan'ı sarı-kırmızılı taraftarlar ıslıklı protesto etti. Hemen ardından ise bir grup taraftar oyuncu için tezahüratlarda bulunarak destek verdi.

Sinan Gümüş, 2014/15 sezonunda Stuttgart II takımından bedelsiz olarak kadroya dahil edilmişti.

Öte yandan 25 yaşındaki futbolcu bu sezon Galatasaray formasıyla çıktığı 20 karşılaşmada 4 gol 3 asistlik performans sergiledi.

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