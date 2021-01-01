Simmons'dan takım arkadaşlarına "boşuna gelmeyin" çağrısı!

Philadelphia 76ers yıldızı Ben Simmons'ın, takım arkadaşlarının kendisini 2021-22 sezonunda takımda kalması için ikna etme girişimlerini reddettiği bildirildi.



Joel Embiid, Tobias Harris ve Matisse Thybulle gibi takımın çekirdek oyunculardan oluşan birkaç kişinin, Los Angeles'a uçup Avustralyalı guardı ziyaret etmeye hazır olduğu, fakat The Athletic'ten Shams Charania'ya göre Simmons'ın Philadelphia'dan takas isteme kararını değiştirmeyi planlamadığı için, bu oyunculara gelmemelerini söylediği belirtildi.



Önümüzdeki dört sezonluk süreçte 147 milyon dolar alacağı olan Simmons'ın adı, Temmuz ayının ortasından bu yana takas söylentileri arasında geçiyordu. 25 yaşındaki oyuncu, geçtiğimiz ay yönetimle bir araya gelerek, takıma antrenman kampında katılmayı veya 76ers için başka bir maç oynamayı düşünmediğini bildirmişti.



