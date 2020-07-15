Simeone: 'Chelsea'nin Oblak ilgisi normal'

Chelsea'de bu sezon kötü performansı ile gözden düşen ve sadece yüzde 56'lık kurtarış yüzdesine sahip olan Kepa'nın yerine Atletico Madridli Oblak düşünülüyor.



Kurtarış yüzdesi ile ligdeki kaleciler arasında son sırada yer alan Kepa'nın yerine düşünülen başarılı kaleci Oblak için, teknik direktörü Simeone açıklamalarda bulundu.



Diego Simeone, Slovenyalı kalecinin gördüğü ilginin normal olduğunu belirtti.



"İLGİ MANTIKLI VE NORMAL"



Simeone açıklamasında; "Bu iddialar beni şaşırtmıyor, her yıl en önemli oyuncularımız dünyanın en iyileri tarafından alınıyor. Oblak'ı herhangi bir takımın istiyor olması mantıklı ve normal." dedi.



Oblak'ın geleceği için konuşan Arjantinli teknik adam; "Aynı şeyi tekrar söylüyorum. Böyle değerli bir kaleciyi istemeleri normal. Her açıdan oyununu geliştirdi. O bizim için sahada ve soyunma odasında önemli bir oyuncu." dedi.



