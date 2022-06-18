Sibel Altınkaya çeyrek finale adını yazdırdı

Milli sporcu Sibel Altınkaya, Peru'da düzenlenen Contender Lima Masa Tenisi Turnuvası'nda çeyrek finale yükseldi.
Türkiye Masa Tenisi Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Uluslararası Masa Tenisi Federasyonu tarafından düzenlenen turnuvada mili sporcu Sibel, Lüksemburglu rakibi Sarah De Nutte'yi 3-1 yenerek çeyrek finale çıktı.
Milli sporcu çeyrek finalde Tayvanlı Su Pei Ling ile karşılaşacak.
Türkiye Masa Tenisi Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Uluslararası Masa Tenisi Federasyonu tarafından düzenlenen turnuvada mili sporcu Sibel, Lüksemburglu rakibi Sarah De Nutte'yi 3-1 yenerek çeyrek finale çıktı.
Milli sporcu çeyrek finalde Tayvanlı Su Pei Ling ile karşılaşacak.
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