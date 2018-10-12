Shved, Olympiakos'a tek başına direnemedi!

THY Euroleague'in ilk hafta maçındaile, Rusya'da karşı karşıya geldi. Olympiakos, deplasmanda Khimki'yimağlup etti ve sezona galibiyetle başladı.Yeni sezona farklı galibiyetle başlayan Yunan temsilcisinde 4 oyuncu çift haneli sayı atarken Zach Leday, karşılaşmayı 14 sayı ile bitirdi.Khimki Moskova'da ise Alexey Shved 34 sayı atarak maçın yıldızı oldu. Shved, takımının attığı toplam 66 sayının yarısından fazlasını kendi atmış oldu.