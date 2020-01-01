Sheppard: "Beal'ın, Washington'dan ayrılma planı yok"

Washington Wizards genel menajeri Tommy Sheppard, yıldız oyuncu Bradley Beal'ın takımdan ayrılma planı olmadığına inandığını söyledi.



Sheppard, NBC Sports Washington'dan Grant Hughes'a, Beal'ın takıma "kendini adamış" olduğunu ve bir takas talep etmediğini belirtti:



"Brad kesinlikle bize kendini adamış bulunuyor. Önceki yaz bizimle sözleşmesini uzatmıştı. Bence biz de kesinlikle ona karşı aynıyız. Birbirimizden istediğimiz en büyük şey, kazanmak oldu.



O ve ben, sezon dışı boyunca hep dürüst bir iletişim kurmuştuk. Kendisi, önümüzdeki sezon için gerçekten heyecanlı. Bu konuda (ayrılma) herhangi bir belirti vermiş değil ve ondan başka kimseden bunu duymayı beklemezdim. O ve ben her zaman birbirimize karşı dürüst olmuşuzdur. Ve bence o da DC'ye her zaman olduğu kadar bağlı."



Beal, 2022'ye kadar Wizards ile sözleşme altında.



