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Shai Gilgeous-Alexander, "kayda değer" bir süre yok!

Oklahoma City Thunder point guardı Shai Gilgeous-Alexander'ın, sağ ayağındaki plantar fasiit nedeniyle "kayda değer" bir süre parkelerden uzak kalacağı duyuruldu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Oklahoma City Thunder point guardı Shai Gilgeous-Alexander'ın, sağ ayağındaki plantar fasiit nedeniyle "kayda değer" bir süre parkelerden uzak kalacağı duyuruldu.

Koç Mark Daigneault, Shai'ın durumu hakkında muhabirlere şunları söyledi:

"Açıkçası, bir adamı dinlenmesi için kadro dışı bıraktığımızda, bunu neden yaptığımızı merak etmesi kolay. Ama bence bu, durumu oldukça somut hale getiriyor. Bizler bundan kaçınmaya çalışıyorduk ve belli ki karşılaştığımız bu durumdan kaçınamadık. Bu yüzden bu kadar temkinli davranıyoruz. Bilgiye objektif bir şekilde bakarsanız, tehlike arz ettiğini her şekilde görebiliyorsunuz."

Gilgeous-Alexander bu sezon 23.7 sayı, 5.9 asist ve 4.7 ribaund ortalamaları ile oynuyor.


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