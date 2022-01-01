Sezonu kapatan Sexton, playofflarda dönmeye açık!

Cleveland Cavaliers point guardı Collin Sexton, playofflar sırasında parkelere dönmeye açık olduğunu söyledi.



Sexton'ın yırtık menisküsü nedeniyle 2021-22 sezonunun kalanını kaçırması beklense de, Cleveland.com ile yaptığı bir Zoom röportajı sırasında playofflara dönme olasılığına açık kapı bıraktığını belirtti:



"İyi gidiyorum. Zamanlanan ilerlemeleri kaydediyorum. Zihinsel ve fiziksel olarak iyi hissediyorum. Zihinsel kısmı benim için çok önemliydi. Günün sonunda, fiziksel anlamda bunun üzerine çalışıyorsunuz ve oluruna bırakıyorsunuz, bu yüzden ben işin mental kısmına odaklanmıştım. Playofflara eğer kalırsak, dönüşüme bakacağız. Kesinlikle..."



Sexton yaz döneminde sınırlı bir serbest oyuncu olacak.



