Sevilla son dakikalarda yarı finalde

UEFA Avrupa Ligi çeyrek final mücadelesinde İngiliz Wolverhampton ile İspanyol Sevilla karşı karşıya geldi.



Koronavirüs önlemleri sebebiyle tek maç üzerinden Schauinsland-Reisen-Arena'da oynanan karşılaşmayı Sevilla son dakikalarda bulduğu golle 1-0 kazandı ve yarı finale yükseldi.



Maçın etkili başlayan Wolverhampton 13. dakikada Meksikalı golcü Raul Jimenez'in ayağından bir penaltı vuruşundan yararlanamadı ve ilk yarı golsüz tamamlandı.



İkinci yarıda geçen dakikalara rağmen gol olmadı ancak eşitliği bozan isim Sevilla oldu. Arjantinli kaptan Banega'nın asistinde vatandaşı Ocampos golü atarak takımını yarı finale taşıyan isim oldu v emaç 1-0 tamamlandı.



UEFA Avrupa Ligi yarı finalinde Sevilla'nın rakibi Manchester United oldu. Karşılaşma 16 Ağustos Pazar günü oynanacak.



