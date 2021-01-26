Sevilla, Papu Gomez'i transfer etti

İspanya Birinci Futbol Ligi takımlarından Sevilla, Arjantinli futbolcu Papu Gomez'i renklerine bağladı.

Haber; AA
Abone Ol
Sevilla, Papu Gomez'i transfer etti
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
26 Ocak 2021 22:59
İspanya Birinci Futbol Ligi takımlarından Sevilla, Arjantinli futbolcu Papu Gomez'i renklerine bağladı.

Kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, 32 yaşındaki futbolcuyla 3,5 yıllık sözleşme imzalandığı kaydedildi. 

2014 yılından bu yana İtalya'nın Atalanta takımında forma giyen Papu Gomez, tüm kulvarlarda 252 maçı çıktı ve 59 gol attı. 

 


SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için