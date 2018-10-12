Servet Yardımcı: 'Bu takımda ışığı gördük'

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkan Vekili Servet Yardımcı, 0-0 berabere kaldıkları Bosna Hersek maçına ilişkin, "İkinci yarıda milli takımımızdaki ışığı gördük. Çok iyi bir prova oldu. Pazar günü inşallah Rusya'dan galibiyet ile döner ve iddiamızı devam ettiririz." dedi.Yardımcı, maçın ardından gazetecilere yaptığı açıklamada Bosna Hersek ile çok iyi bir dostluk maçı oynadıklarını belirtti.Milli takımın çok iyi olduğunu vurgulayan Yardımcı, "Rize için tarihi bir gece. Zaten amacımız milli takımı Anadolu ile buluşturup coşkuyu daha ileri taşımak. Rize seyircisine dolu tribünler için teşekkür ediyoruz. Rize, A Milli Takım maçını hak etmişti. Bize misafirperverliği gösterdiler." diye konuştu.Servet Yardımcı, eski Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ın bugün doğum günü olduğunu hatırlatarak, "Bir doğum günü galibiyeti armağan etmek isterdik ama olmadı. İkinci yarıda milli takımımızdaki ışığı gördük. Çok iyi bir prova oldu. Pazar günü inşallah Rusya'dan galibiyet ile döner ve iddiamızı devam ettiririz." ifadelerini kullandı.