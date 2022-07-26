Serkan Özbalta'nın gözü transferlerde

Süper Lig temsilcisi Atakaş Hatayspor, Erzurum'da yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor.



Hafta sonu Ümraniyespor ile oynanan hazırlık maçının ardından 1 günlük izin yapan Bordo-Beyazlılar dün hazırlıklarına kaldıkları yerden devam ettiler. Sabah yapılan ve 1 saat 35 dakika süren idmanda futbolcular kuvvet çalışması yaparken, öğleden sonra yapılan ve 1 saat 25 dakika süren idmanda Bordo-Beyazlılar dinamik ısınmanın ardından pas dirili ve dar alanda pas çalışması yaptı.



3 MAÇTAN 1 GALİBİYET ÇIKTI



Hatay Söz'de yer alan habere göre; Elindeki kadroyu en doğru bir biçimde kullanmaya çalışan Teknik direktör Serkan Özbalta ise yeni transferleri bekliyor. Süper ligin ilk haftasını bay geçecek olan Bordo-Beyazlılar ligin ikinci haftasında deplasmanda Trabzonspor ile karşı karşıya gelecek. Trabzonspor maçına kadar transfer çalışmalarının tamamlanmasını bekleyen Özbalta, yeni transferlerin yolunu gözlüyor.



FIRSAT TRANSFERLERİ YAPILABİLİR



Teknik Direktör Serkan Özbalta yeni transferleri beklerken, Atakaş Hatayspor'un Onursal başkanı Lütfü Savaş, 3 futbolcu daha alacaklarını söyledi. Yaptıkları transferlerle takımın yüzde 90'nını tamamladıklarını belirten Savaş, "Teknik direktörümüz Serkan Özbalta'nın istediği doğrultusunda 3 futbolcu daha alacağız. Avrupa'da transfer dönemi erken kapandığı için ileride fırsat transferleri de yapabiliriz. Yeni sezonda da hedefimiz ilgi ilk 10 içerisinde tamamlamak. Bu doğrultuda transfer çalışmalarımız sürüyor." diye konuştu.



FORVET TRANSFERİ ŞART



Atakaş Hatayspor'da oynadığı 2 sezonda attığı goller ve yaptığı asistlerle takıma büyük katkı sağlayan Mame Diouf'un takımdan ayrılmasının ayrılmasının ardından bu futbolcunun halen yeri doldurulamadı. Yönetim bu konuda çalışmalarını sürdürürken, bordo-beyazlı taraftarlar, iyi bir forvetin takıma kazandırılarak, Mame Diouf'un yerinin doldurulmasını bekliyor. Oynanan 3 hazırlık maçında 2 golün atıldığını belirten taraftarlar, "Girdiğimiz pozisyonlarda da iyi bir forvetin eksikliğini hissediyoruz. Mutlaka iyi bir forvet alınmalı" diye konuştular.





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