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Serkan Kırıntılı, Atiker Konyaspor'da kaldı!

Atiker Konyaspor, transfer döneminde ismi Galatasaray ile anılan Serkan Kırıntılı ile 2 yıllık yeni sözleşme imzaladı.

Kaynak: AA
Serkan Kırıntılı, Atiker Konyaspor'da kaldı!
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03 Temmuz 2018 20:27
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Atiker Konyaspor, kaleci Serkan Kırıntılı ile yeni sözleşme imzaladı.

Yeşil-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, 33 yaşındaki file bekçisiyle 2 yıllık anlaşmaya varıldığı belirtildi.

Açıklamada, "Tecrübeli ve başarılı kalecimiz Serkan Kırıntılı ile sözleşmemizi 2019-2020 sezonunun sonuna kadar uzattık. Yeniden hoş geldin Serkan Kırıntılı" ifadeleri kullanıldı. 

Deneyimli file bekçisi, 2015 yılında Konyaspor ile 3 yıllık sözleşme imzalamıştı. 



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