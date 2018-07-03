Serkan Kırıntılı, Atiker Konyaspor'da kaldı!

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Atiker Konyaspor, kaleci Serkan Kırıntılı ile yeni sözleşme imzaladı.
Yeşil-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, 33 yaşındaki file bekçisiyle 2 yıllık anlaşmaya varıldığı belirtildi.
Açıklamada, "Tecrübeli ve başarılı kalecimiz Serkan Kırıntılı ile sözleşmemizi 2019-2020 sezonunun sonuna kadar uzattık. Yeniden hoş geldin Serkan Kırıntılı" ifadeleri kullanıldı.
Deneyimli file bekçisi, 2015 yılında Konyaspor ile 3 yıllık sözleşme imzalamıştı.
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Yeşil-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, 33 yaşındaki file bekçisiyle 2 yıllık anlaşmaya varıldığı belirtildi.
Açıklamada, "Tecrübeli ve başarılı kalecimiz Serkan Kırıntılı ile sözleşmemizi 2019-2020 sezonunun sonuna kadar uzattık. Yeniden hoş geldin Serkan Kırıntılı" ifadeleri kullanıldı.
Deneyimli file bekçisi, 2015 yılında Konyaspor ile 3 yıllık sözleşme imzalamıştı.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın