Seri'nin Fransa'ya dönüş ihtimali artıyor

Galatasaray'ın da transfer gündeminde yer alan Jean Michel Seri için, Fransa'ya geri dönüş ihtimali artıyor.

Haber; Sporx.com dış haberler
Abone Ol
Seri'nin Fransa'ya dönüş ihtimali artıyor
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
27 Ocak 2021 18:34
Galatasaray'ın transfer etmek istediği, Jean Michel Seri giderek Ligue 1'e yaklaşıyor. Fildişi Sahilli oyuncunun transferi için Bordeaux'la görüşmeler sürüyor.

Orta saha oyuncusunun Fulham'la 2022 yazına kadar sözleşmesi bulunuyor.

SON DETAYLAR KALDI

Fulham ile Bordeaux arasındaki görüşmelerde sona gelindi. Fulham'da Premier Lig kadrosuna alınmayan ve Scott Parker'ın gözüne giremeyen oyuncunun ayrılığına kesin gözüyle bakılıyor. Seri, daha önce Fransa'da Nice formasını terletti. 

Geçtiğimiz sezon Galatasaray'da kiralık olarak forma giyen Seri, bu sezon sadece EFL Kupası'nda toplam 118 dakika görev alabildi.



Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için