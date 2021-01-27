Seri'nin Fransa'ya dönüş ihtimali artıyor

Galatasaray'ın transfer etmek istediği, Jean Michel Seri giderek Ligue 1'e yaklaşıyor. Fildişi Sahilli oyuncunun transferi için Bordeaux'la görüşmeler sürüyor.



Orta saha oyuncusunun Fulham'la 2022 yazına kadar sözleşmesi bulunuyor.



SON DETAYLAR KALDI



Fulham ile Bordeaux arasındaki görüşmelerde sona gelindi. Fulham'da Premier Lig kadrosuna alınmayan ve Scott Parker'ın gözüne giremeyen oyuncunun ayrılığına kesin gözüyle bakılıyor. Seri, daha önce Fransa'da Nice formasını terletti.



Geçtiğimiz sezon Galatasaray'da kiralık olarak forma giyen Seri, bu sezon sadece EFL Kupası'nda toplam 118 dakika görev alabildi.



