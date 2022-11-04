Sergio Oliveira: 'Adanmış hayatların umudu'

Galatasaray'da Beşiktaş ile oynanacak derbi öncesi flaş bir paylaşım geldi.



Sarı kırmızılı kulüp sosyal medya hesabından taraftarlara bir çağrıda bulundu.



Yapılan paylaşımda, "Sergio, yarın arkadaşlarıyla birlikte savaşacak. Nef Stadyumu'nda 90 dakika takımımızla hücum, takımımızla savunma" ifadeleri kullanıldı.



Paylaşılan videoda Portekizli oyuncu Sergio Oliveira'nın sözleri de yer aldı. Yıldız orta saha, "Bunu anlamak için hissetmeniz gerekir. Bu stadyum, bu taraftarlar, bu atmosfer. Onlar her zaman bizim için oradalar. Onlar bizim sahadaki on ikinci oyuncumuz. Adanmış hayatların umudu." açıklamasını yaptı.



Sarı kırmızılıların bu paylaşımı kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı.



Galatasaray 5 Kasım Cumartesi günü Nef Stadı'nda Beşiktaş ile karşı karşıya gelecek.



