Sergio Oliveira: "Adanmış hayatların umudu"

Galatasaray'ın Portekizli orta saha oyuncusu Sergio Oliveira, sarı kırmızılı kulübün sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Sergio Oliveira: 'Adanmış hayatların umudu'
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04 Kasım 2022 20:11
Galatasaray'da Beşiktaş ile oynanacak derbi öncesi flaş bir paylaşım geldi.

Sarı kırmızılı kulüp sosyal medya hesabından taraftarlara bir çağrıda bulundu.

Yapılan paylaşımda, "Sergio, yarın arkadaşlarıyla birlikte savaşacak. Nef Stadyumu'nda 90 dakika takımımızla hücum, takımımızla savunma" ifadeleri kullanıldı.

Paylaşılan videoda Portekizli oyuncu Sergio Oliveira'nın sözleri de yer aldı. Yıldız orta saha, "Bunu anlamak için hissetmeniz gerekir. Bu stadyum, bu taraftarlar, bu atmosfer. Onlar her zaman bizim için oradalar. Onlar bizim sahadaki on ikinci oyuncumuz. Adanmış hayatların umudu." açıklamasını yaptı.

Sarı kırmızılıların bu paylaşımı kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı.

Galatasaray 5 Kasım Cumartesi günü Nef Stadı'nda Beşiktaş ile karşı karşıya gelecek. 

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