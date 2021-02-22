Beşiktaş, yoğun fikstürde, üstelik sakatlıkların zorladığı bir dönemde bay geçmenin avantajını kullanıyor. Hafta başında takımını üç gün dinlendiren, önceki gün de oyuncularının idman temposundan duyduğu memnuniyeti Pazar izni vererek gösteren Sergen Yalçın, hedefini çizdi. Beşiktaş teknik patronu, 30. haftadaki Fenerbahçe derbisine kadar 5'te 5 planı yaptı.



Bu süreçte lig ve kupada oynanacak 5 maçı da kazanmaları gerektiğini oyuncularına sürekli hatırlatan Yalçın'ın amacı, ezeli rakiplerinin karşısına daha güçlü çıkmak. Bu süreçte alınacak galibiyetler Beşiktaş'a hem ligde zirveyi hem de kupada finalin kapısını aralayabilir.



BEŞİKTAŞ'IN ŞUBAT-MART FİKSTÜRÜ

26 Şubat – Denizlispor

2 Mart Yeni Malatyaspor (D)

6 Mart – Gaziantep FK

14 Mart – Başakşehir (D)

17 Mart – Başakşehir (Türkiye Kupası)

21 Mart – Fenerbahçe



