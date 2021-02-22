Sergen Yalçın'ın bir hesabı var; Fenerbahçe

Bay geçtiği haftada takımının çalışma temposundan memnun olan Sergen Yalçın, lig ve kupadaki 5 maçlık seriyi kazanıp Fenerbahçe karşısına çok daha güçlü çıkmayı hedefliyor.

Haber; Sözcü, Fotoğraf; AA
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Sergen Yalçın'ın bir hesabı var; Fenerbahçe
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22 Şubat 2021 11:43
Beşiktaş, yoğun fikstürde, üstelik sakatlıkların zorladığı bir dönemde bay geçmenin avantajını kullanıyor. Hafta başında takımını üç gün dinlendiren, önceki gün de oyuncularının idman temposundan duyduğu memnuniyeti Pazar izni vererek gösteren Sergen Yalçın, hedefini çizdi. Beşiktaş teknik patronu, 30. haftadaki Fenerbahçe derbisine kadar 5'te 5 planı yaptı.

Bu süreçte lig ve kupada oynanacak 5 maçı da kazanmaları gerektiğini oyuncularına sürekli hatırlatan Yalçın'ın amacı, ezeli rakiplerinin karşısına daha güçlü çıkmak. Bu süreçte alınacak galibiyetler Beşiktaş'a hem ligde zirveyi hem de kupada finalin kapısını aralayabilir.

BEŞİKTAŞ'IN ŞUBAT-MART FİKSTÜRÜ
26 Şubat – Denizlispor
2 Mart Yeni Malatyaspor (D)
6 Mart – Gaziantep FK
14 Mart – Başakşehir (D)
17 Mart – Başakşehir (Türkiye Kupası)
21 Mart – Fenerbahçe



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