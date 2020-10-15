Sergen Yalçın'dan savunma için yeni karar

İspanyol stoper Montero'nun, savunmada daha dengeli oynaması ve yerinde müdahaleleri Welinton'un önüne geçmesini sağladı.

Haber; Sabah, Fotoğraf; Besiktas.com.tr
Sergen Yalçın'dan savunma için yeni karar
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15 Ekim 2020 10:08
Stoper bölgesinde ciddi sıkıntılarla sezona başlayan Beşiktaş'ta, Fatih Aksoy'un bonservisi ve Ahmet Gülay'ın 2 yıl kiralanması karşılığında kadroya katılan Welinton'un performansı saç baş yoldurmuştu. Başta PAOK maçı olmak üzere forma şansı bulduğu tüm karşılaşmalarda basit hatalar yapan Brezilyalı savunmacı, kayıplardan sorumlu tutulan isimlerin başında yer almıştı. Welinton'la rekabete giren Montero'nun ise mevcut maç ve antrenman performansıyla bir adım öne çıktığı belirtildi.

VİDA-MONTERO DENEMESİ YAPILACAK

Forma giydiği resmi ve hazırlık maçları da dahil olumlu görüntü veren 21 yaşındaki İspanyol stoper, savunmada daha dengeli oyun oynarken, yerinde müdahalelerinin yanı sıra takımı hücuma çıkaracak pasları da isabetli yapmasıyla, 800 bin Euro ücret alan Welinton'un önüne geçti. 5. haftayı bay geçecek olan Beşiktaş'ta teknik heyet, savunmanın göbeğinde Vida ile Montero ikilisini birlikte oynatacak.



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