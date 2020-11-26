Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, zorlu Fenerbahçe deplasmanı için hazır olduklarını belirtti.



Yalçın rakibi çok iyi analiz ettiklerini belirtirken "Güzel ve futbolu kaliteli bir derbi olacak. Fenerbahçe kadrosunu tamamen yeniledi. Beşiktaş gibi kontratağı düşünen yapıya sahipler.



TEK TEK KONUŞULACAK



Oyuncularıma şunu söyledim; 'skora bakmayın sistemi uygulayın zaten güzel ve keyif veren futbol ortaya çıkacak.' Defansta ve orta alanda değişik arayışlar içinde olacağız" dedi. Sergen Yalçın ayrıca oyuncularla tek tek konuşarak moral ve motivasyon konusuna ağırlık vereceklerinin de altını çizdi.





